Le Parc Chasseral à la recherche de pommes

Le Parc Chasseral recherche des vergers de la région. Dans un communiqué paru ce lundi, l’association régionale est à la recherche de « tout propriétaire d’un verger situé dans le Parc, en particulier dans le vallon de Saint-Imier, sur le Plateau de Diesse ou dans le Val-de-Ruz ». Conscient que la saison des fruits 2021 s’annonce «mitigée», le Parc souhaite ainsi aider les propriétaires à ramasser les pommes afin qu’elles ne se perdent pas. Ce projet est aidé par des classes d'écoles de la région, qui récolteront les fruits. L'objectif est de soutenir la production de jus dans les pressoirs de Valangin, d’Orvin et de Courtelary. Ces deux derniers valoriseront les fruits et proposeront à la vente un jus de pomme garanti 100% région labélisé « Produit des parcs suisses » et « Jura bernois produits du terroir ». Le Parc invite les propriétaires à s'annoncer par mail ou au 032 942 39 42. /comm-tbu