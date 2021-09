Le Jura bernois se redessine

Une solution équilibrée



Aujourd'hui, nombre de ces administrations et écoles sont sises à Moutier. L’objectif est de conserver dans la région les emplois et les services à la population, tout en les modernisant et en les regroupant au sein de plusieurs pôles de compétences qui formeront un réseau. L’équilibre entre le Jura bernois et Bienne doit être préservé. Dans le détail, le projet prévoit de réunir sur un même site, a priori dans la vallée de Tavannes, les services de l’administration cantonale francophone pour le Jura bernois. S'y retrouveraient notamment la préfecture, le registre foncier, la protection de l'enfant ou les documents d'identité. Le tribunal et l’Autorité régionale de conciliation seraient déplacés de Moutier à Courtelary, dans les bâtiments de l’actuelle préfecture du Jura bernois. Cette proposition doit encore être examinée par un sous-groupe de travail avec des représentants des secteurs concernés. Ce sous-groupe va aussi se pencher sur la réaffectation de l'ex-foyer d'éducation de Prêles qui pourrait devenir un établissement d’exécution judiciaire. La Police cantonale et le Ministère public pourraient s’installer à Loveresse, dans un bâtiment cantonal disponible et adapté. St-Imier demeurerait le pôle des écoles professionnelles, de la haute école et de la formation musicale et continue. Pas de changement non plus pour le Centre interrégional de perfectionnement (CIP) et le CEFF commerce à Tramelan, ni pour l'école de commerce à La Neuveville.







Services conservés à Bienne

En tant que pôle bilingue, Bienne continuera d’accueillir divers services de l’administration cantonale. Les collaborations et les échanges avec le pôle administratif du Jura bernois doivent encore être analysés. Bienne conservera aussi les filières scolaires dans les deux langues. La ville récupérerait notamment l'Ecole de Maturité spécialisée (EMSP) qui fait partie de son Gymnase français, mais qui est pour l'heure décentralisée à Moutier. Le CEFF Artisanat lui aussi serait déplacé dans la cité seelandaise.







Un projet à consolider



Validées par la Délégation du Conseil-exécutif pour les affaires jurassiennes, ces propositions seront désormais soumises à l’avis d’une commission d’accompagnement régionale formée de deux sections. Chargée d’évaluer l’acceptation politique des propositions du groupe de travail, la première regroupe les représentants des institutions régionales, tels que le Conseil du Jura bernois, la députation et la préfecture. L'autre section a pour tâche d’analyser l’impact socio-économique et historique des travaux et de faire des propositions innovantes. Réunie autour d’un noyau de personnalités, elle comptera en son sein des personnes issues de la société civile, dans une composition flexible et évolutive en fonction des besoins et de l’avancement du projet. Cette phase de consultation est essentielle, selon Mario Annoni :