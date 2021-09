Collision entre une trottinette électrique et une voiture à Meinisberg

Une collision entre une trottinette électrique et une voiture s’est produite à Meinisberg, durant la nuit de samedi à dimanche. La Police cantonale bernoise a reçu l'alerte vers 1h45 comme elle l’a indiqué dans un communiqué dimanche. Selon les premières déclarations, deux adolescentes circulaient en trottinette électrique depuis la Hintere Gasse avant de bifurquer à gauche sur le Bielweg, lorsqu’une collision avec une voiture circulant depuis la Hauptstrasse a eu lieu pour des raisons encore indéterminées. Les deux adolescentes de 13 et 15 ans ont été grièvement blessées. Après les premiers secours apportés par une équipe d’ambulanciers, elles ont été héliportées à l’hôpital par la Rega. Une enquête a été ouverte afin de clarifier les circonstances et le déroulement de l’accident. /comm-sbo