Deux blessés dans une collision à Bienne

Collision entre un scooter et une trottinette électrique mercredi matin à Bienne. La police cantonale bernoise a reçu une alerte, peu après 7h10, concernant un accident à la rue d’Aarberg a-t-elle indiqué dans un communiqué mercredi. Selon les premières informations, un conducteur d'e-trottinette roulait de la place Guido-Müller en direction du centre-ville de Bienne et avait l'intention de tourner à gauche sur la rue du Dr. Schneider. Dans l’enchaînement, une collision s'est produite entre la trottinette électrique et un scooter circulant dans la direction opposée. Les deux conducteurs ont été blessés dans l'accident. Après avoir reçu les premiers soins sur place par deux équipes d'ambulanciers, ils ont été emmenés à l'hôpital. Une enquête a été ouverte afin d’éclaircir les circonstances et causes de l'accident. /comm-sbo