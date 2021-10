Arrestation après une altercation à Bienne

Une altercation ne faisant pas de blessés a eu lieu mardi soir à Bienne à la Place de la Gare. Selon les connaissances actuelles et pour une raison encore indéterminée, elle s’est produite entre un groupe de personnes et un jeune homme de 20 ans a indiqué mercredi la Police cantonale bernoise dans un communiqué. Les forces de l’ordre ont été informées peu après 23 heures. A leur arrivée, les protagonistes se sont dispersés dans plusieurs directions. Le jeune homme en question s’est rendu à la rue Bendicht-Rechberger, à la hauteur du bar Pooc. Il est ensuite revenu sur ses pas et il a été arrêté à la Place de la Gare en possession d’une arme blanche.

La Police cantonale bernoise lance un appel à témoins afin de clarifier le déroulement des faits. Les personnes qui ont en particulier observé les faits à la hauteur du bar Pooc sur la rue Bendicht-Rechberger et également à la Place de la Gare entre 23h et 23h15 sont priées de s’annoncer au numéro de téléphone suivant : +41 32 324 85 31. /comm-cbo