Un incendie s’est déclaré sur un bateau, samedi après-midi, sur le lac de Bienne. L'embarcation naviguait alors entre Erlach et La Neuveville a indiqué la police cantonale bernoise dans un communiqué samedi. Les occupants du bateau ont envoyé un signal de détresse au moyen d’un drapeau. Ils n’ont pas été blessés et ont été pris en charge par un autre skipper. L'incendie a provoqué un important dégagement de fumée noire visible de loin. La police du lac a engagé deux bateaux dont l’un transportait des membres des pompiers professionnels de Bienne. Le feu a rapidement été maîtrisé. L'embarcation a subi d’importants dégâts et a dû être remorqué jusqu’au débarcadère de La Neuveville. Le trafic des bateaux de ligne a été perturbé. La cause exacte de l'incendie fait l’objet de plus amples investigations menées par la police cantonale bernoise. /comm-sbo