L'avenir du Jura bernois fait débat

Le projet « Avenir Berne Romande » mérite encore d’être peaufiné. C’est l’avis formulé par le comité de Jura bernois.Bienne et le Conseil du Jura bernois. Les deux institutions étaient appelées à prendre position sur les propositions du canton pour relocaliser les services administratifs cantonaux et les écoles de la région en vue du départ de Moutier dans le Jura. Le délai de consultation est arrivé à échéance vendredi dernier. Les deux entités saluent globalement le travail du groupe de projet mais formulent aussi des regrets notamment en ce qui concerne la localisation de certains centres de compétences. Virginie Heyer, présidente de l’association Jb.B et du CJB :