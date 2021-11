La région biennoise soutient « Avenir Berne romande »

Les conseils municipaux de Bienne et d'Evilard ainsi que le Conseil des affaires francophones de l'arrondissement de Bienne (CAF) ont pris connaissance et soutiennent les lignes directrices posées dans le cadre du projet « Avenir Berne romande ». Dans un communiqué diffusé mercredi, les trois institutions saluent notamment la volonté de transférer de Moutier à Bienne le Ceff Artisanat ainsi que l'Ecole de maturité spécialisée, qui dépend déjà du Gymnase français de Bienne. Le président de la Délégation biennoise aux affaires jurassiennes (DBAJ) et maire de la cité seelandaise Erich Fehr refuse de parler d'un avantage pour sa ville. Selon lui, ces déménagements pourront profiter à tous les francophones du canton grâce à l'accessbilité de Bienne et la présence de nombreuses autres écoles :