Fermeture hivernale de la route du Chasseral

La route de Chasseral fermée pour l’hiver. Le Canton de Berne le fait savoir par un communiqué publié ce lundi. Jusqu’à nouvel avis, l’accès au sommet et à ses environs à partir de Nods et des Savagnières est clos depuis ce dimanche. Pour cause, l’arrivée de l’hiver avec les premières neiges tombées ce week-end. /comm-tbu