Moutier-Résiste commente le départ de l'EMSp

Le comité antiséparatiste Moutier-Résiste prend acte de la volonté du canton de Berne de transférer l'Ecole de maturité spécialisée prévôtoise (EMSp) à Bienne. Un déménagement logique selon lui après la décision des citoyens de Moutier de rejoindre le canton du Jura. Moutier-Résiste relève qu'il avait annoncé ce départ au cours des campagnes de 2017 et 2021. Et d'autres déménagements suivront, rappelle le comité dans un communiqué diffusé vendredi, donnant l'exemple du ceff Artisanat et de tous les services cantonaux. Le mouvement s'en prend aussi au comité Moutier Ville Jurassienne, lequel a dénoncé cette semaine une « politique de la terre brûlée » menée par les autorités bernoises. « Il semble que ceux qui ont choisi l’enfer s’indignent de ce qu’il y fait trop chaud », écrit Moutier-Résiste. /comm-oza