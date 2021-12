Règles de visites durcies à l’HJB

« Nous sommes appelés à redoubler de vigilance durant cette nouvelle vague pour assurer la meilleure protection possible de nos patient-e-s ». L’Hôpital du Jura bernois a décidé de durcir ses règles de visites dès mercredi. L’HJB a annoncé ce mardi qu’il sera désormais obligatoire de porter un masque et de présenter un certificat Covid pour aller visiter un patient sur les sites de Moutier et de St-Imier. De plus, il est demandé aux enfants dès 6 ans de porter un masque.

Dès mercredi, les visites ne seront autorisées que de 13h à 18h et ne dureront pas plus d’une heure par jour et par patient avec maximum deux personnes. /comm-lyg