Le Conseil municipal prévôtois prépare le transfert dans le Jura

Le Conseil municipal de Moutier souhaite que le transfert de la cité prévôtoise dans le canton du Jura puisse se réaliser en bonne intelligence et en réunissant toute la population de la ville mais aussi du Jura et du Jura bernois. « Laissons les oiseaux de mauvais augure dans leur dépression ambiante et laissons-nous emmener vers notre destination future avec confiance et détermination » a déclaré le maire Marcel Winistoerfer.

La municipalité s'emploie donc à préparer le transfert dans le Jura. Elle a récemment adhéré à l'Association jurassienne des communes pour être rapidement partie prenante dans les dossiers et tisser des liens.





Des difficultés qui se poursuivront en 2022

Outre le vote du 28 mars, plusieurs dossiers ont animé le quotidien du Conseil municipal de Moutier. Notamment l'école ménagère. Pour rappel, le Conseil de ville avait validé un crédit en juin pour déménager l'enseignement ménager au Passage de l'Ours. Décision combattue par un référendum. Ensuite le propriétaire s'était retiré du projet et tout était à reprendre à zéro pour les autorités prévôtoises. Selon le conseiller municipal Valentin Zuber, il n'y a pas de grande urgence pour le moment, car le propriétaire des locaux actuels, du Clos, a changé entre-temps. Mais diverses pistes sont étudiées pour l'avenir et Valentin Zuber peut également compter sur le soutien de la population :