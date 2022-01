Un Médicentre voit le jour à Corgémont

Après Moutier et Tavannes, la région se dote d’un troisième Médicentre. C’est à Corgémont que la nouvelle structure médicale a été inaugurée vendredi matin, au cœur du home Les Bouleaux. L’Hôpital du Jura bernois (HJB) y loue des locaux et a investi plusieurs centaines de milliers de francs dans les équipements. Le but est clair : lutter contre la pénurie de médecins généralistes, un phénomène désormais bien connu. Selon le président du conseil d'administration de l'HJB Anthony Picard, un Médicentre offre de véritables opportunités pour les praticiens, et notamment la possibilité de travailler en réseau, à temps partiel, tout en diminuant une charge administrative souvent pesante :