Les exportations horlogères ont poursuivi leur hausse en janvier

Les exportations de montres suisses ont poursuivi en janvier la tendance affichée en novembre et en décembre. Les volumes se sont étoffés de 6,8% en rythme annuel pour atteindre 1,7 milliard de francs, selon les chiffres publiés mercredi par la Fédération de l'industrie horlogère suisse (FH).

Les trois quarts de la croissance sont à mettre au crédit des montres en acier, précise la faîtière, qui signale que le nombre total de pièces exportées a renoué avec la croissance (+4,6%), une première depuis juillet 2018.

Les garde-temps d'un prix export inférieur à 200 francs ont connu une augmentation aussi bien en volume (+10,3%) qu'en valeur (+2,0%), alors que la catégorie intermédiaire (200-500 francs) a fortement diminué, "malgré un effet de base très favorable en raison de la nette baisse déjà affichée en janvier 2021", relève la FH. Les pièces haut de gamme ont également sensiblement progressé : +13,2% en volume, +7,9% en valeur.

En comparaison géographique, les envois à destination des Etats-Unis ont bondi de 37,5%, alors que ceux vers la Chine (-12,2%) ont accusé leur première baisse depuis le début de la crise de Covid-19. L'important débouché que représente Hong Kong (-10,3%) n'a montré aucun signe de redressement et les perspectives s'assombrissent au vu de sa situation sanitaire.

A l'exception notable de Singapour (-12,1%) et de la Corée du Sud (-4,2%), la plupart des autres marchés asiatiques ou européens ont fait état d'une croissance réjouissante. En moyenne, les exportations sur le Vieux Continent ont bondi de 20,1% sur un an, tirés notamment par le Royaume-Uni (+26,1%), l'Allemagne (+14,0%), la France (+14,4%), et l'Espagne (+54,0%). /ATS-gtr