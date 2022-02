Tavannes : spray au poivre pour un sac

Une femme a été attaquée au spray au poivre pour lui dérober son sac à Tavannes. Vendredi, peu après 15h10, une femme marchait dans la Rue du Pont, lorsqu’elle a été attaquée par deux jeunes hommes à la hauteur de la maison numéro 8. Un auteur présumé lui a immédiatement giclé du spray au poivre au visage, pendant qu’un deuxième lui a arraché son sac à main. Les deux hommes se sont ensuite éloignés à pied en direction de la gare de Tavannes puis ont traversé un pont en direction du centre-ville. La femme n’a pas été blessée.

Sous la conduite du Ministère public Jura bernois-Seeland, la police cantonale bernoise recherche des témoins de cet incident. Les auteurs présumés sont âgés d’environ 20 ans et mesurent environ 165 à 175 centimètres. L’un des deux hommes est de stature maigre. Au moment de l’infraction, il portait un training noir avec une veste de training noir-blanc, un masque facial noir et un bonnet noir, avec le capuchon remonté. L’autre homme, un peu plus petit, était de stature moyenne et habillé tout en noir.

Les personnes qui auraient été témoin de l’incident ou qui peuvent fournir des informations sur les potentiels auteurs sont priées de s’annoncer à la police au 031 638 85 31. /comm-lyg