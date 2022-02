Moutier : le déménagement du ceff fait des remous

Le projet de déménagement du ceff Artisanat de Moutier à Bienne fait des remous. Les responsables jurassiens des métiers dont les formations scolaires sont proposées actuellement dans l’institution ont fait part de leur inquiltude dans une lettre adressée la semaine passée aux autorités bernoises. Les présidents des OrTra y dénoncent une décision illogique, qui affaiblit les synergies existantes. Le système actuel fonctionne très bien, et l'institution remplit parfaitement sa mission, soulignent-ils. Et d'ajouter qu'il est incompréhensible de quitter des salles équipées et fonctionnelles au profit d'une structure aujourd'hui inexistante.



Une rencontre a eu lieu mercredi soir entre tous les partenaires afin d'échanger les différents arguments. Le canton de Berne y a justifié fermement sa position. Une attitude regrettable et davantage politique que pragmatique selon Gaspard Studer, qui représente le secteur des scieurs de l’industrie du bois :