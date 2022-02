Discussion animée autour du 30km/h de nuit au Conseil de ville de Bienne

Une proposition qui n’était pas du goût de la droite et notamment de l’UDC, à l’image de Jürg Scherrer qui a pris la parole pour son groupe. Pour lui cette proposition veut juste « chicaner ». Luca Francescutto, également de l’UDC et policier de profession, a tenu a expliqué à la tribune que les zones 30 sur les axes importants peuvent entraver le travail des services d’urgences. En intervention, ils peuvent dépasser la limitation, toutefois dans une zone 30, les services d’urgences peuvent aller jusqu’à 70 km/h, au-delà, le conducteur tombe sous la loi Via Sicura.