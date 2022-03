Un scootériste blessé à Pieterlen

Un scootériste blessé dans une collision à Pieterlen. Jeudi, peu avant 16h20, un accident de la circulation s’est produit sur la Bielstrasse. Selon les informations actuelles, communiquées par la police cantonale bernoise ce vendredi, une voiture circulait depuis Pieterlen en direction de Bienne. À la hauteur de la station-service, alors que la conductrice s’apprêtait à bifurquer sur sa gauche, une collision s’est produite avec un scootériste circulant dans la même direction et arrivant par l’arrière. Ce dernier a chuté au sol et a été blessé. Pris en charge dans un premier temps par de tierces personnes, il a ensuite été amené en ambulance à l’hôpital.

La voie de la Bielstrasse en direction de Pieterlen a été fermée à la circulation et une déviation a été mise en place durant plus d’une heure. Une enquête a été ouverte par la police cantonale bernoise afin de déterminer la cause et les circonstances de l’accident. /comm-lyg