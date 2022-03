Scootériste grièvement blessé à Brügg

Scootériste grièvement blessé dans un accident à Brügg. Dimanche, peu après 11h35, une voiture et un scooter sont entrés en collision sur la Bielstrasse. Selon les premiers éléments dont dispose la police cantonale bernoise, le véhicule circulait sur le Bärletweg avec l’intention de tourner à gauche sur la Bielstrasse. Pour une raison indéterminée, il est entré en collision avec un scooter qui circulait sur la voie en direction de Bienne. Le conducteur du deux-roues, grièvement blessé, a été pris en charge par une ambulance et transporté à l’hôpital. L’automobiliste est, lui, indemne.

Le tronçon concerné de la Bielstrasse, entre le croisement de l’Industriestrasse et celui de la Bahnhofstrasse, a dû être momentanément entièrement bouclé à la circulation pour permettre l’intervention des secours et le déblaiement des débris, selon le communiqué de la police. Les transports publics ont pu circuler sur la voie. Des investigations sont en cours pour déterminer le déroulement et les causes exacte de cet accident. /comm-lyg