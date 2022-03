Prise de contact entre les enseignants prévôtois et le Service jurassien de l’enseignement

Le corps enseignant prévôtois prend le pouls de son futur système scolaire. Une septantaine d’enseignants des écoles primaires et secondaire de Moutier ont participé mercredi à une séance d’information relative au changement d’appartenance cantonale. Les principaux responsables du Service jurassien de l’enseignement ont décrit le nouvel environnement dans lequel œuvreront les enseignants. Ils ont notamment fourni des explications sur l’organisation et la conduite des écoles, l’enseignement spécialisé, les qualifications requises pour enseigner, la formation continue et sur le statut du personnel enseignant dans le Jura. La poursuite de la scolarisation des élèves bernois de la couronne à l’école secondaire a également été évoquée, dans un contexte de pourparlers entre les tenants cantonaux du dossier. /comm-emu