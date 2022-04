Une année d’école de police francophone à Bienne

L’école de police francophone de Bienne fête son premier anniversaire. Depuis une année, les aspirants peuvent faire leur école de police en français à Bienne. Ils réalisent leur première année de formation en école dans la cité seelandaise. La deuxième année dite de « formation d’application », se passe également dans la région du Jura bernois Seeland au sein des divers postes de police. Dans un communiqué, la Police cantonale bernoise précise que ce centre de formation permet « plusieurs avantages ». Le chef de la police régionale Seeland–Jura bernois Fabian Sauvain explique notamment que « les aspirantes et aspirants ne sont plus tenus de dormir sur place toute la semaine, ou d’effectuer les trajets chaque jour » et « qu’ils sont déjà en contact avec leur future région d’affectation ainsi que leur futur environnement ».

En 2022, neuf aspirants ont commencé l’école de police à Bienne. Elle pourrait en accueillir jusqu’à 14. /comm-fwo