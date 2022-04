Trois installations de cultures de chanvre découvertes à Bienne et à Gampelen

Trois installations intérieures de culture de chanvre ont été découvertes à Bienne et à Gampelen. La Police cantonale bernoise a communiqué ce jeudi avoir découvert ces trois installations après plusieurs perquisitions effectuées dans le cadre d’une action planifiée mercredi. 1'500 plantes de chanvre, six kilogrammes de Marijuana, deux armes à feu et des munitions ont été découverts puis mis en sûreté et détruits. L'exploitant présumé de l'installation, qui devra répondre d'infractions à la loi sur les stupéfiants et sur les armes devant la justice, a été interpellé durant l'intervention et amené au poste de police. Il a ensuite été libéré. Les forces de l'ordre indiquent que des soupçons s'étaient concrétisés sur la base d'informations de la population et d'investigations policières.

La police précise encore dans son communiqué que d'autres investigations sont en cours sous la direction du Ministère public Jura bernois-Seeland. /comm-fwo