Circulation très perturbée entre Bienne et La Neuveville

Ça roulait très mal mardi matin entre Bienne et La Neuveville. Deux voitures sont entrées en collision frontale vers 6h30 peu après la cité médiévale. Pour des raisons qui restent à éclaircir, un véhicule s'est retrouvé sur la voie opposée et a foncé dans une voiture qui arrivait correctement en sens inverse. Les deux conductrices ont été blessées et emmenées en ambulance à l'hôpital, selon un communiqué de la police cantonale bernoise. Le tunnel de Gléresse a dû être fermé pendant environ une heure. Une déviation a été mise en place par le sud du lac, mais un important bouchon s’est formé le long de la rive où s’est produit l’accident et le trafic a été perturbé. La situation a été rétablie en fin de matinée. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de l'accident. /ddc