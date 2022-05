L’Hôpital de Moutier montre son nouveau visage

Le remplacement des interventions stationnaires par des traitements ambulatoires était au cœur des réflexions. Des analyses ont ainsi été faites pour faciliter l’itinéraire des patients, leur sécurité et leur confort. Les services de surveillance intensive et l’hôpital de jour ont donc été installés sur le même étage que les urgences et les blocs opératoires. Le laboratoire et les consultations spécialisés devraient également se greffer à proximité. Les résidents du home l’Oréade seront quant à eux installés au cœur du bâtiment hospitalier, dans de nouvelles chambres sur les étages existants et sur les trois étages de la nouvelle extension. Vus de l’intérieur, le centre ambulatoire au rez-de-chaussée, les chambres, l’accueil et tout ce qui a subi des modifications semblent beaucoup plus modernes et confortables. C’est ce que souligne Dominique Sartori :