Seeland : automobiliste arrêté après un délit de chauffard

Un jeune conducteur a eu le pied lourd sur l’accélérateur samedi en début de soirée dans le Seeland. Après déduction de la marge de tolérance légale, la vitesse du véhicule mesuré était de 142 km/h au lieu des 80 km/h autorisés sur ce tronçon entre Finsterhennen et Treiten. Le conducteur présumé a pu être appréhendé le soir-même à Treiten a indiqué la police cantonale bernoise dans un communiqué dimanche. Il a été emmené dans un poste de police pour de plus amples clarifications et a reconnu les faits. Le permis de conduire lui a été retiré et remis à l’autorité administrative. Le jeune homme devra répondre de ses actes devant la justice, selon les dispositions légales sur les délits de chauffard. /comm-sbo