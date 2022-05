Une année 2021 faste pour la CEP

L’année 2021 a été riche pour la Chambre d’économie publique du Jura bernois (CEP). Malgré le Covid, l’institution a redoublé d’efforts, d’activités et de présence pour soutenir l’économie régionale. Jeudi, au Cinématographe de Tramelan, la 42e assemblée générale de la CEP a été l’occasion de souligner l’incroyable capacité de résilience du Jura bernois face aux nombreux défis qui se sont posés l'an dernier. La Stratégie économique 2030 ou encore les projets Couronne à Sonceboz ont été et sont encore les fers de lance du dynamisme affiché actuellement selon le directeur de la CEP Patrick Linder. Ce dernier s'est plu à présenter les actions de l'institution par la métaphore, celle d'une partie d'échecs déjà entamée : « Il y a l’échiquier, qui représente les conditions-cadres. Sur ce plateau, les pions adversaires que sont par exemple les impondérables. Mais nous avons aussi nos pions : la tour, à savoir le futur nouveau siège de la CEP à Sonceboz. Les fous comme la Stratégie économique 2030 et la Fondation pour le rayonnement du Jura bernois, qui permettent d’agir en diagonale, à profondeur illimitée. L’équipe de la CEP représente la reine. Quant au roi, c’est vous, les membres, les entreprises. Tout ceux que l’on cherche à protéger. »





Une année « incroyablement dynamique »



La partie d'échecs est donc engagée, et elle l'est plutôt bien selon Richard Vaucher, président de la CEP. A la tribune, ce dernier s'est réjoui d'une année 2021« incroyablement dynamique », avec de nombreuses réalisations sur le terrain. « La CEP toujours été au front, toujours active », s’est-il félicité, rappelant que l’institution ne compte que 2,2 postes à plein-temps. L'optimisme est de mise pour l'année en cours, même si de nombreux événements extérieurs peuvent venir déstabiliser la marche vers l'avant :