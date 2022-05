Démantèlement d'un réseau de traite d'êtres humains

Trois hommes et deux femmes soupçonnés de traite d'êtres humains et d'incitation à la prostitution ont été arrêtés dans le canton de Berne. Les victimes de ce trafic qui ont pu être identifiées sont des femmes de nationalité chinoise.

Les arrestations ont eu lieu mardi à l'issue d'une enquête de grande envergure. Ce sont 14 perquisitions qui ont été effectuées sous la direction du Ministère public cantonal chargé des tâches spéciales, a indiqué vendredi la police cantonale bernoise.

Les cinq personnes arrêtées sont âgées entre 27 et 50 ans. La police a pu identifier six victimes, mais estime que leur nombre est bien plus élevé. Le réseau déployait ses activités criminelles sur plusieurs cantons. /ATS-fwo