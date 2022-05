Un blessé léger dans un incendie à Anet

Une maison individuelle a été ravagée par les flammes vendredi matin à Anet. L’incendie s’est déclaré dans une annexe, selon le communiqué de la police cantonale bernoise. Elle était entièrement en feu à l’arrivée des forces d’intervention, alors que le bâtiment principal subissait également des dégâts. Les 33 collaborateurs des sapeurs-pompiers d'Anet ont pu éteindre l'incendie. Un homme et une femme habitant la maison ont pu sortir par leurs propres moyens, mais l'homme a été légèrement blessé et emmené à l'hôpital en ambulance. La maison a subi d'importants dommages et n'est plus habitable. Une solution d’hébergement privé a pu être organisée. La police cantonale bernoise a ouvert une enquête afin de déterminer les causes de l'incendie. /comm-emu