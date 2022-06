Agacement en gare de Péry

En septembre 2010 déjà, une pétition munie de 337 signatures avait été remise aux CFF pour demander des travaux de sécurisation en gare de Péry. Plus tard, en 2019, un nouveau courrier a été envoyé à la régie. D’où l’impatience des autorités et de la population. Contactés lundi, les CFF déplorent la situation, mais ils assurent que le report du projet est nécessaire en raison d'un changement de plan. Les croisements se feront à La Heutte à l’avenir et non plus à Péry, ce qui doit apporter un meilleur confort, explique le service de presse. Les CFF promettent aussi d’étudier des solutions temporaires pour améliorer la situation dans l'intervalle. Ils rappellent enfin que le Call Center Handicap, entièrement gratuit, offre un soutien aux personnes qui auraient des difficultés à accéder aux trains. /oza