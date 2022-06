Les comptes de Moutier bloqués dans le rouge

La Sécurité publique, la Prévoyance sociale, l’Economie publique ou encore les Finances et impôts ont tous présentés des améliorations l’an dernier. Les résultats se sont en revanche détériorés pour l’Enseignement et la formation ou encore la Santé. Au niveau de l’administration, des réflexions sont menées lors de chaque départ naturel, « mais les effets se feront ressentir plus tard », précise Marcel Winistoerfer. Dans tous les cas, le Conseil de ville aura bientôt à discuter de mesures encore plus drastiques et sans doute impopulaires. Entre volonté de maintenir les prestations chères à la population et la nécessité – voire l’obligation - de trancher dans le vif, les débats s’annoncent bouillants. C’est que la ville de Moutier a le couteau sous la gorge : suite au premier découvert au bilan du 31 décembre 2019, elle avait légalement trois ans pour présenter un budget dans les chiffres noirs aux instances cantonales. Le sablier sera écoulé cet automne. Les autorités auront ensuite jusqu’en 2027 pour reconstituer une fortune.