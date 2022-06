Collision entre un train et une voiture

Collision entre une voiture et un train à Bienne. Ce mercredi matin, la police cantonale bernoise a été prévenue vers 8h50 qu’un véhicule était entré en collision avec un train de la compagnie Aare Seeland Mobil au croisement entre la rue de la Gabelle et celle de Morat. Selon les premières informations, le conducteur de la voiture a été légèrement blessé et transporté en ambulance à l’hôpital pour un contrôle. Aucun blessé n’est à déplorer dans le train. Le trafic routier a été perturbé dans le secteur et celui des trains a été interrompu pendant environ une heure. /lyg