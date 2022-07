Un film muet et des concerts au festival de Bal(l)ades

Un des plus grands chefs d’œuvre du cinéma sera au cœur de la 11e édition de Bal(l)ades : le film muet La Roue, réalisé en 1923 par le Français Abel Gance, au style qui a entre autres inspiré Eisenstein et Kurosawa. Ce long-métrage de sept heures sera diffusé en plusieurs parties à la salle de spectacles de St-Imier et à la Grange aux concerts de Cernier entre le 19 et le 24 août. L’accompagnement musical au film sera joué en direct par l’Orchestre des Jardins musicaux. La diffusion est rendue possible par une coproduction entre l’Opéra décentralisé de Neuchâtel et la Cinémathèque suisse. Le directeur des Jardins musicaux Valentin Reymond évoque une catastrophe de trains dans ce film qui a marqué l’histoire du cinéma. Le personnage principal du film est un conducteur de locomotive qui a sauvé une petite fille.