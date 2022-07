Le Ceff va bel et bien déménager de Moutier à Bienne

Toutes les filières du Ceff artisanat qui se trouvent à Moutier seront déplacées à Bienne. Les autorités bernoises ont confirmé jeudi matin leur décision de déménager l’école professionnelle dans la perspective du transfert de Moutier dans le Jura. L’établissement prendra place à l’horizon 2026 dans un bâtiment situé à la rue de la Gabelle, près de la gare de la cité seelandaise. Cette décision permet, selon le canton de Berne, de conserver la complémentarité et l’équilibre interjurassien. Les autorités soulignent que le choix de Bienne a été largement soutenu par les milieux économiques et politiques du Jura bernois et de Bienne. /comm-alr

Développement suit