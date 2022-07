Vers une réduction des missions de l'Hôpital de Moutier

Jacques Gerber temporise également : cette liste hospitalière n’est que provisoire et il se dit totalement ouvert à discuter et à retravailler sur certaines missions. Il relève que c’est justement le but de cette consultation de permettre de connaître l’avis des différents protagonistes.

Cette liste hospitalière jurassienne est donc en consultation et ne sera effective qu’au début 2023, alors que Moutier ne sera jurassienne qu’en 2026. /lyg