Nouveau visage pour les hôpitaux de la région

Du changement dans l’identité visuelle des hôpitaux de la région. L’Hôpital de Moutier et l’Hôpital de Saint-Imier adopteront officiellement le nom de leur ville respective et changeront de logo et de signalétiques dès l’automne, annonce mercredi l’Hôpital du Jura bernois SA. Une démarche qui doit permettre aux deux entités de « se rapprocher plus encore de la population régionale et locale », précise le communiqué. Les hôpitaux pourront ainsi mieux de distinguer et communiquer de manière indépendante. /comm-gtr