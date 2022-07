Un scooter en fuite à Nidau

Un scooter en fuite lors d’un contrôle de police à Nidau. La police cantonale bernoise indique dans un communiqué que l’incident s’est produit mercredi soir vers 19h00. Une patrouille a décidé de soumettre le conducteur, dont la plaque d’immatriculation était annoncée volée, à un contrôle. Le pilote ne s’est pas plié à l’ordre, a accéléré et s’est échappé en direction du quartier du Gurnigel. La patrouille s’est lancée à la poursuite du véhicule sans succès et il n’a toujours pas été retrouvé. Des manœuvres dangereuses du conducteur ont été constatées lors de sa fuite notamment dans le secteur des travaux. D’autres conducteurs de voitures et des piétons ont dû éviter le deux-roues, car ce dernier a parfois emprunté les trottoirs.

La Police cantonale bernoise cherche des témoins. Toutes personnes susceptibles de fournir des informations sur le conducteur et son scooter vert sont priées de s’annoncer au numéro de téléphone +41 32 324 85 31. /comm-fwo