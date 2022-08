A16 : dix blessés dans un accident à Reconvilier

Une collision frontale blesse dix personnes sur l’A16. Dimanche soir, vers 23h05, un monospace circulait sur l’autoroute en direction de Tavannes. Pour une raison encore indéterminée, le véhicule s’est déporté sur la voie opposée, à la hauteur de l’aire de repos. Il est alors entré en collision frontale avec un minibus qui roulait normalement en sens inverse. Les six occupants du monospace ainsi que les quatre du minibus ont été blessés et conduits à l’hôpital en ambulance.

Selon le communiqué de la police cantonale bernoise, les deux véhicules sont en dégâts total et ont été remorqués. Le tronçon a été fermé sur quelques centaines de mètres pendant deux heures, une déviation a été mise en place par l’aire de repos. Les sapeurs-pompiers du CRISM ont été mobilisés pour régler la circulation et absorber les fuites d’hydrocarbures. La police a ouvert une enquête afin de déterminer les causes et circonstances exactes de l’accident. /comm-lyg