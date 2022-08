Altercation au Lakelive : appel à témoins

Une altercation physique entre plusieurs personnes a eu lieu samedi dernier à Nidau. Elle s’est tenue devant la scène principale du festival Lakelive. Une femme et un homme ont été blessés, pris en charge médicalement et interrogés sur les événements. L'homme blessé s'est ensuite rendu à l'hôpital pour y être soigné. Des blessures plus graves ont alors été constatées. La police cantonale bernoise indique dans un communiqué jeudi avoir ouvert une enquête sous la direction du Ministère public régional du Jura bernois-Seeland. Des témoins sont cherchés, en particulier, les festivaliers qui ont vu ou sont intervenus pendant l'altercation devant la scène principale, ou qui disposent éventuellement de matériel vidéo. Ils sont priés de s'annoncer au numéro de téléphone +41 32 324 85 31. /comm-sbo