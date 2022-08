Prudence sur les routes à proximité des écoles

Alors que les enfants du Jura bernois reprennent l’école la semaine du 22 août, une grande partie des petits Bernois retrouvent leur banc ce lundi, y compris à Bienne. Mais qui dit retour à l’école, dit également beaucoup d’enfants aux abords des routes. La police cantonale bernoise a ainsi émis plusieurs recommandations pour éviter les accidents. En ce qui concerne les automobilistes, comme d’habitude, la police leur demande d’être prudents et attentifs, surtout à proximité des écoles et des arrêts de bus scolaire. Il faut également garder à l’esprit le fait qu’un enfant peut à tout moment s’engager sur la route sans prévenir. Il faut donc adapter sa vitesse, mais aussi se préparer à freiner. Il est également important de s’arrêter complètement lorsqu’un enfant traverse et il ne faut pas faire un signe de la main, afin d’éviter que l’enfant se mette à courir sans prendre garde aux autres dangers. Concernant les parents, il est important qu’ils soient exemplaires concernant les règles de la circulation. Ils doivent aussi mettre en garde leurs enfants sur les potentiels dangers qui se trouvent le long des routes. Vous retrouvez toutes les recommandations ici. /comm-lge