Deux motocyclistes blessées après une collision à Nidau

Une collision entre deux motos a eu lieu mardi soir à Nidau. La police cantonale bernoise, dans un communiqué mercredi matin, explique que quatre motocyclistes circulaient l'une derrière l'autre sur la route de Berne en provenance de Bienne. Une collision entre la moto de tête et la suivante s’est alors produite à la hauteur de l'embranchement avec la rue Gurnigel pour des raisons encore à déterminer. Les deux conductrices sont tombées et ont été blessées. La conductrice de tête a été héliportée à l'hôpital par une équipe de la Rega après avoir été aidée par des tiers et avoir reçu les premiers soins médicaux d'une équipe d'ambulanciers. Selon les connaissances actuelles, la deuxième conductrice a été légèrement blessée. Le trafic a été brièvement perturbé. Une enquête a été ouverte. /comm-sbo