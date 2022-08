Studen : cycliste blessée et automobiliste recherché

Appel à témoins après une collision. Un accident de la circulation entre un vélo et une voiture s’est produit mercredi peu avant 15h50 à Studen. Selon les premières informations, communiquées par la police cantonale bernoise ce jeudi, la cycliste circulait sur la rue principale en direction de la Wydenplatz lorsqu’une collision latérale s’est produite avec un véhicule qui allait dans la même direction. La cycliste est tombée au sol et a été blessée. Elle a ensuite été secourue par des passants puis emmenée à l’hôpital en ambulance. Le conducteur du véhicule, une voiture ou une camionnette, impliqué ne s’est pas arrêté et a continué sa route en direction de la Wydenplatz. La police cantonale bernoise lance un appel à témoins. Le ou la conducteur/conductrice du véhicule ainsi que les personnes qui auraient aperçu les faits sont priées de s’annoncer au 032 324 85 31. /comm-lyg