Son boulot : croupier

« Faites vos jeux, rien ne va plus ». Cette phrase, Annabelle la prononce plusieurs fois par jour, et pour cause : elle est croupier à Courrendlin. C'est ce métier de casino que l'on découvre ce mercredi dans La Matinale. Avant de parler des qualités requises pour exercer cette profession particulière, Annabelle nous explique comment se déroule une journée :