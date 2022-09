Une course qui a du groin à Reconvilier

Alors que la foire de Chaindon bat son plein depuis dimanche matin, huit petits cochons s’affrontaient lors de la désormais traditionnelle course pendant l’après-midi. L’épreuve se déroulait en quatre manches, voyant un porc désigné vainqueur après chacune d’entre-elles. Chacun est muni d’une petite collerette de couleur et s’élance sur un parcours avec quelques obstacles. Le public pouvait parier sur son favori. Lydiane Guenat est allée suivre la 2e manche de cette course de cochons, mais aussi voir comment les gens faisaient leur choix.