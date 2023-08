La Foire de Chaindon est de retour

Chaque premier lundi du mois de septembre, le village de Reconvilier voit germer l’incontournable rendez-vous agricole de la région. A partir du samedi 2 septembre à 16h30, la Foire de Chaindon réunissant chaque année un grand nombre d’exposants d’animaux et de forains donnera le coup d’envoi avec l’ouverture des manèges et carrousels. Le dimanche, plusieurs manifestations auront lieu avec comme point fort le traditionnel cortège folklorique le soir. Le lundi, les propriétaires accompagnés de leurs petits et grands animaux afflueront pour vendre leur marchandise aux forains présents, comme le veut la tradition.

Lors de la précédente édition, des mesures exigées par des lois de protection des animaux et des associations avaient du être appliquées pour veiller aux bonnes conditions de traitement du bétail lors de la foire. Pour cette année, le comité d’organisation compte faire en sorte que la garantie du bien-être des petites bêtes à poils reste ancrée dans l’esprit de la foire. Des adaptations ont été nécessaires pour rester dans le cadre des règles en vigueur, nous explique Ervin Grünenwald, président de la manifestation.