Retour réussi pour la Foire de Chaindon

Reconvilier a renoué avec sa Foire de Chaindon. Le grand marché paysan s’est tenu dimanche et lundi après avoir été annulé les deux dernières années pour cause de pandémie. S’il est difficile de donner une estimation de l’affluence, le public a fait le déplacement en nombre, selon les organisateurs. Les ventes de bétail, de chevaux et de petits animaux ont notamment attiré du monde. Il semble même que l’offre en équidés n’a pas été suffisante pour répondre à toutes les demandes. Certaines buvettes se sont, par ailleurs, retrouvées à court de nourriture et de boissons lundi dans la journée, ce qui laisse penser que cette édition 2022 a particulièrement bien marché, selon le président du comité d’organisation. Ervin Grünenwald tire donc un bilan globalement positif de la fête.