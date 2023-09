Une tradition qui sent bon le gruyère

Vous aurez l'occasion de le déguster tout prochainement dans les rues de Reconvilier. On parle du gâteau au fromage, l'une des traditions de la Foire de Chaindon. Une tradition que perpétue Olivier Hofmann, le boulanger du village, et son équipe depuis plusieurs générations. La recette n'a pas changé au fil des ans : du gruyère, du lait, des œufs, de la farine et du sel. « C’est un gâteau au fromage classique, on fait le même toute l’année », explique le boulanger. Le tout est enfourné durant 50 minutes à 200 degrés. L’important est alors de veiller à ce qu’aucune bulle ne se forme lors de la cuisson.

La grosse différence en cette période de Foire réside en revanche dans la quantité écoulée : environ 300 pièces sont vendues en quelques heures. « Le lundi de Chaindon est le jour le plus chargé de l’année pour nous ! », reconnaît Olivier Hofmann. Pour ne pas être pris de court, il s’attèle depuis plusieurs jours à concocter ses gâteaux.