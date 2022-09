Le cinéma francophone en vedette à Bienne

Au total, le public pourra savourer 46 longs-métrages pour 53 projections. Mais pour arriver à une telle programmation, il a fallu jouer des coudes avec la concurrence. Christian Kellenberger, directeur de l’événement, explique que le FFFH ne cesse de gagner en renommée dans le monde du cinéma. Une bonne chose, certes, mais cela implique aussi que les événements concurrents refusent d’accorder la priorité des premières sur certains films. « Ça devient délicat mais heureusement nous sommes aimés des artistes qui apprécient venir chez nous ».

Le cinéma suisse aussi en vitrine

Si le bleu-blanc-rouge orne la programmation du FFFH, les couleurs helvétiques ne seront pas oubliées pour autant. Un section spécial Clin d'oeil au cinéma suisse propose une sélection nationale.

Parmi les grands talents du cinéma suisse, on retrouvera le réalisateur lausannois Lionel Baier pour présenter La dérive des continents (au sud) et l'invité fétiche du FFFH : Kacey Mottet Klein. Le Vaudois reviendra au Festival pour la douzième fois depuis son premier film en 2008, il avait alors tout juste 10 ans. Pour cette édition 2022, il présentera deux productions Last Dance et Tempête.

Le FFFH démarre mercredi prochain 14 septembre dans les cinémas biennois et à divers endroits de la ville. La soirée officielle d'ouverture se tient le jeudi 15 septembre avec le film Une belle course qui signe les retrouvailles à l'écran entre Line Renaud et Dany Boon. /nme