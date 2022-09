Vague d’appels téléphoniques frauduleux à Berne

Hausse des appels téléphoniques frauduleux à Berne. La Police cantonale bernoise a annoncé ce mercredi avoir signalée plus de 50 tentatives d’escroquerie par téléphone, au cours des deux derniers jours dans la région. Ces appels sont de type « appels choc » ou « faux policiers. Pour l'heure, aucun cas de remise d’argent liquide ou d’objets de valeur n'a été constaté. La Police cantonale bernoise convie la population à la prudence et rappelle les comportements à adopter face ces tentatives de fraude :

· Méfiez-vous si des inconnus vous demandent de l’argent.

· Ne vous laissez pas non plus déstabiliser par des descriptions inquiétantes et dramatiques.

· Ne donnez pas d’informations sur votre situation familiale ou financière.

· Ne remettez jamais d’argent liquide ou des bijoux à des personnes inconnues.

· Les autorités suisses ne demandent pas de cautions ou de paiements anticipés pour les séjours hospitaliers ou les opérations.

· La vraie police ne vous demande jamais de remettre ou de déposer de l’argent liquide ou des objets de valeur.

· Coupez le téléphone et signaliez immédiatement tout appel suspect à la police en appelant les numéros d’urgence 117 ou 112. /comm-aba