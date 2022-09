Son boulot : voix-off

Leur voix, c’est leur outil de travail principal. Stefanie Günther Pizarro réside à Bienne et est comédienne. En plus de jouer dans des films et dans des pièces de théâtre, elle double des voix et elle crée ce qu’on appelle des voix-off.

Le doublage consiste en la traduction orale de film ou de séries, tandis que la voix-off s’applique à un champ plus large, comme les documentaires ou les livres audio, par exemple.