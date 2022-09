Un camion se renverse sur l’A5

Un camion s’est renversé sur le côté mercredi après-midi sur l’A5 à Brügg. L’accident s’est produit peu après le tunnel du Längholz vers 13h10 indique la Police cantonale bernoise. D’après les premières constatations, le véhicule circulait depuis Orpond et se dirigeait vers l’A6 lorsque, « pour des raisons qui restent à déterminer, il a basculé sur le côté dans un virage à droite et est entré en collision avec un mur de soutènement », écrivent les forces de l’ordre. Le conducteur a été blessé et a été emmené à l’hôpital.

Le tronçon a été fermé durant plusieurs heures pour permettre la réalisation de travaux liés à l’accident et une déviation a été mise en place. Les sapeurs-pompiers professionnels de Bienne sont également intervenus en raison de fuites de liquides. Une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur les causes de l’accident. /comm-amo